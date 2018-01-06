В метро Москвы за год пресекли провоз более 17 тыс. единиц разного вида оружия

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Усиленные меры безопасности в Московском метрополитене позволили предотвратить провоз свыше 260 тыс. опасных предметов, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов журналистам.

"Индивидуальная проверка пассажиров в досмотровых зонах метро в 2017 году помогла выявить более 260 тыс. опасных предметов, запрещенных к провозу в метро, это в три раза больше, чем в предыдущем году. Среди выявленных опасных предметов - более 17 тыс. разного вида оружия", - рассказал он.

Ликсутов напомнил, что досмотровые зоны функционируют и во время праздников: по поручению мэра Москвы Сергея Собянина меры безопасности усилены на всем городском транспорте. "Просим пассажиров с пониманием отнестись к работе наших сотрудников и возможным неудобствам", - заявил он.

В пресс-службе департамента транспорта столицы "Интерфаксу" уточнили, что в 2017 году количество пассажиров, досмотренных с помощью специального оборудования, увеличилось в 1,5 раза (свыше 84 млн человек), а количество досмотренного багажа - в два раза (около 42 млн единиц).

Досмотр пассажиров с полномасштабным использованием специального оборудования сегодня осуществляется на всех 207 станциях московского метро, подчеркнули в департаменте.