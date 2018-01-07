МЧС предупредило о гололедице и заморозках в Московском регионе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Москве и Подмосковье ожидаются сильная гололедица, ветер с порывами до 20 м/с и заморозки, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

"В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 7 января до 02:00 8 января в Москве и Московской области начиная с северо-западных районов ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, на дорогах сильная гололедица", - рассказали в МЧС.

Непогода сохранится в течение понедельника.