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Москва

Москвичам пообещали аномальное тепло и ветер в Рождество

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В течение ближайшей ночи и днем 7 января в Москве температура воздуха будет держаться в районе 0+2 градуса, что окажется на 9-10 градусов выше климатической нормы, сообщили в субботу "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Таким образом, температура приблизится к абсолютному максимуму дня, установленному в 2007 году, когда воздух прогрелся до плюс 3,6 градуса.

МоскваМетро в Москве в рождественскую ночь будет работать до 02:00Читать подробнее

Кроме того, в Рождество в столичном регионе пройдут небольшие осадки, западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, при порывах - до 17 метров в секунду, на дорогах - гололедица.

Погода, установившаяся в начале 2018 года больше характерна для начала апреля, а среднесуточная температура воздуха пока опережает норму на 9,6 градуса.

В прошлом году рождественская ночь в Москве стала самой морозной за зимний сезон 2016-2017 годов: температура опустилась до минус 29,9 градусов.

По прогнозам синоптиков, понижение температуры в столичном регионе ожидается с понедельника, однако она все равно останется выше нормы. Так, в ночь на 8 января температура опустится до -2-4 градусов, в дневные часы поднимется до минус 2 - 0 градусов. Во вторник ночью ожидается 4-6 градусов мороза, днем - минус 2-4.

Теги: Москва, Рождество
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