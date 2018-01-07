Температура воздуха в Москве приблизилась к рекордной

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Базовая столичная метеостанция на ВДНХ в 8:00 воскресенья зафиксировала температуру плюс 2,7 градуса, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"Это всего на 0,8 градуса меньше абсолютного рекорда для 7 января за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве", - сказал собеседник агентства.

Прежний максимум 7 января зафиксирован в 2007 году, когда температура в Москве поднялась до плюс 3,5 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра, температурный рекорд 2007 года в столице с большой долей вероятности устоит, на смену аномальному теплу придет резкое похолодание. Ближайшей ночью в городе подморозит до минус 4, а в Подмосковье - до минус 7 градусов.

Похолодание в городе будет сопровождаться усилением ветра до 6-11 м/с, а местами - до 18 м/с, что близко к штормовым значениям.

В столичном регионе в ближайшие сутки ожидаются небольшие осадки и гололедица, местами сильная.