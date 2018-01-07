Патриарх Кирилл посетил центр помощи бездомным в Москве

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в Москве центр помощи бездомным "Ангар спасения" православной службы "Милосердие" и принял участие в праздничном обеде, который был устроен для бездомных в честь Рождества.

"Мое детство проходило в бедности, - рассказал патриарх. - Пять человек жили в одной комнате коммунальной квартиры, жили очень бедно, поэтому в 15 лет я вынужден был уйти из дома, чтобы зарабатывать на хлеб. Работал, учился. Всю жизнь я вспоминаю этот опыт бедности, и, наверное, многое я в жизни не понял бы, если бы через этот опыт не прошел".

Обращаясь к бездомным, патриарх отметил, что у человека в трудной жизненной ситуации есть два пути. "Один путь - это смириться с тем, что есть, но этот путь не приведет к хорошему результату. Есть другой путь - сказать себе: так не должно быть в моей жизни, я должен выйти из этого состояния. И здесь как раз то место, где вы можете принять такое решение", - подчеркнул он.

Предстоятель передал бездомным подарки, а они, в свою очередь, подарили патриарху Казанскую икону, вырезанную из дерева бездомными подопечными православного приюта в городе Ожерелье Московской области.

По традиции, в дни Рождества и Пасхи патриарх Кирилл посещает медицинские и социальные учреждения.

Перед Новом годом предстоятель обратился к православным верующим с пожеланиями сил на улучшение мира.