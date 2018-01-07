Патриарх Кирилл увидел угрозу в развитии цифровых технологий

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен проблемой сохранения свобод человека в условиях активного внедрения цифровых технологий в сфере экономики.

"Несомненно, внедрение цифровых технологий обеспечит большую эффективность процесса принятия решений, что, конечно, хорошо. Но у Церкви есть еще и другое понятие - безопасность. (...) Церковь очень обеспокоена тем, что современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу", - сказал он в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-1".

По мнению предстоятеля, речь идет не только о возможности злонамеренных людей или сил использовать цифровую технологию для того, чтобы оказать непоправимый ущерб стране, обществу или кому-то из людей - важен не только технологический, но и духовный уровень.

"Вот приведу вам такой небольшой пример. У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?" - задал вопрос патриарх.

Он напомнил, что сегодня для того, чтобы получить гражданство одной из европейских стран, людям, которые там живут и которые желают натурализоваться, получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, ее обычаях, законах. В этом ролике, по словам патриарха, ярко представлена тема ЛГБТ, а по просмотру ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? И если человек принимает все изложенное, то он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство, а если нет, то не получит.

"А если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? - сказал патриарх. - Вот об этих опасностях сегодня Церковь говорит во весь голос".