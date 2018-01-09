Температура воздуха в Москве вернется к норме в выходные

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха в столице остается значительно выше средних многолетних значений, однако в выходные она вернется к климатической норме, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России во вторник.

Так, в ночь на среду температура воздуха опустится до 5-7 градусов мороза, днем поднимется до минус 2-4 градусов; в четверг днем температура составит 0 - минус 2 градуса; в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до отметки минус 6-8 градусов, днем температура составит 4-6 градусов мороза.

"Под влиянием антициклона в предстоящие субботу и воскресенье, по предварительным прогнозам, температура по ночам будет составлять минус 9-14 градусов, днем - минус 5-10. Такой показатель будет близок к климатической норме, которая для второй декады января составляет около 9 градусов мороза. Атмосферное давление, которое в понедельник составило 753 мм рт. ст., к выходным составит порядка 770 мм рт. ст., что близко к рекордному значению", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в течение недели в Москве и области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег.

На вторник средняя температура воздуха в Москве с начала года на 9,2 градуса превышала норму, с начала календарной зимы - на 6,6 градуса.