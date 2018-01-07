Рождество в Москве повторило температурный рекорд 11-летней давности

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) в 13:00 воскресенья достигла отметки плюс 3,5 градуса, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"Сегодня повторен абсолютный температурный рекорд для 7 января, за всю почти 140-летнюю истории метеонаблюдений в Москве. Температурный максимум был установлен 7 января в 2007 года и равнялся 3,5 градуса", - сказал представитель ведомства.

Синоптики не исключают, что в течение дня температура воздуха может еще повыситься и абсолютный рекорд для Рождества в Москве может быть побит.

Самым холодным рождественским днем в столице стало 7 января 1891 года, когда в Москве подморозило до 34,8 градуса.

По прогнозу синоптиков, на Москву надвигается резкое похолодание, ближайшей ночью в городе подморозит до минус пяти, по области - до минус семи градусов. В течение суток ожидается дождь и мокрый снег, местами сильная гололедица. Порывы ветра могут достигать 14-19 м\с, местами - 15-20 м\с.

О сильной гололедице, ветре с порывами до 20 м/с и заморозках в Москве и Подмосковье предупредили ранее и в ГУ МЧС России по Московской области.