Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за 36 часов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, за 17 и 18 января в столице выпало около 8 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в четверг.

По данным наблюдений на главной метеостанции на ВДНХ, за последние 36 часов прирост осадков составил 19% от месячной нормы, которая в январе составляет 42 мм, уточнили в ведомстве.

По информации Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней столичный регион будет находиться под влиянием восточной части обширного семейства активных циклонов, что обеспечит снежную и умеренно морозную погоду.

Синоптики уверены, что по меньшей мере до субботы погода будет ветреной, местами с метелями.

В Крещенскую ночь в Москве похолодает до 7-9 градусов ниже нуля, по области - до 12 градусов мороза. В регионе ожидается снег, местами метель, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все службы города из-за мощного снегопада переведены в усиленный режим. С утра на улицах города, по информации главы комплекса городского хозяйства, работают почти 10 тыс. единиц специализированной техники.