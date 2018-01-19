Власти Москвы отказали Яшину в проведении митинга на проспекте Сахарова 28 января

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы отказала депутатам Красносельского района в проведении митинга 28 января на проспекте Сахарова, заявил "Интерфаксу"" председатель совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.

"Проспект находится на территории Красносельского района, и заявка подписана главой районного муниципалитета, его замом и еще одним местным депутатом. То есть депутаты хотят провести митинг в своем районе, где они избраны и пользуются поддержкой населения. Но нет - отказ", - отметил оппозиционер.

Он добавил, что столичные власти предложили альтернативные площадки в Марьино и Люблино.

Ранее сообщалось, что сторонники оппозиционера Алексея Навального подали заявку на проведение 28 января шествия по Тверской улице с митингом на Охотном ряду. Власти отказали им в согласовании места и предложили три другие площадки на выбор.

В прошлом месяце власти также отказали Яшину в празднике "День свободных выборов". Позже оппозиционер подал из-за запрета иск в мэру Москвы Сергею Собянину, но суд его не удовлетворил.