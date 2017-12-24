Москва

Полиция насчитала около 300 человек на несогласованной акции в Москве

Как отметили в столичном главке, примерно половина из них журналисты

Полиция насчитала около 300 человек на несогласованной акции в Москве
Несогласованная акция Ильи Яшина в Лермонтовском сквере
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Около 300 человек, половина из которых журналисты, пришли в воскресенье в Лермонтовский сквер, где проходит акция, не согласованная властями Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"ГУ МВД России по Москве информирует, что публичное мероприятие 24 декабря 2017 года в Лермонтовском сквере судом признано незаконным. В месте проведения мероприятия находилось около 300 человек, из которых примерно половина - представители СМИ и блогеры", - сказали в пресс-службе.

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"В отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении", - сообщил собеседник агентства.

Перед началом акции столичная полиция усилила меры безопасности в районе Лермонтовского сквера. Сотрудники правоохранительных органов в мегафон призывали освободить дорогу и не мешать проходу граждан. Они напоминали, что мероприятие не было согласовано.

В воскресенье столичные прокуроры предостерегли главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина о недопустимости проведения 24 декабря несогласованного массового мероприятия. Об этом сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ранее Яшин сообщил, что в связи с запретом акции в виде праздника "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере, он в воскресенье издал распоряжение о проведении там же собрания жителей округа. Он также заявил, что такого рода мероприятие не требует согласования со столичными властями.

Со своей стороны руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил "Интерфаксу", что распоряжение Яшина противоречит закону, поскольку такие документы должны издаваться и обнародоваться в СМИ не позднее, чем за 20 дней до мероприятия.

Теги: Москва, Лермонтовский сквер, Илья Яшин
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