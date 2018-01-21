Сугробы в Москве достигли рекордной за зиму высоты

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Снегопад, который обрушился на Москву, заметно увеличил высоту снежного покрова, сообщил портал "Метеоновости" в воскресенье.

На 9:00 21 января на опорной станции ВДНХ сугробы подросли до 22 см, в районе МГУ - до 23 см, в Тушино - до 17 см, говорится в сообщении.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" заявили, что размер сугробов в городе к 21 января достиг рекордных за нынешнюю зиму значений.

За последние сутки в столице выпало почти 20% месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 мм. По прогнозу синоптиков, снегопад в Москве продолжится, в ближайшие сутки выпадет до 4 мм осадков.

A post shared by Юрий Максимов (@maxim_oo7) on Jan 20, 2018 at 10:27am PST