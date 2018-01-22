Коммунальщики за четыре дня вывезли более 2 млн кубометров снега с улиц Москвы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - За последние четыре дня в Москве выпало более 20 сантиметров снега, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"С 18 января с улиц Москвы на снегосплавные пункты было вывезено порядка 2,1 млн кубометров снега, в том числе только за последние сутки - более 663 тыс. кубометров", - рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что перебоев в движении транспорта допущено не было, регламентные работы завершатся в течение суток.

Накануне, 21 января, портал "Метеоновости" сообщал по состоянию на 9:00 о росте сугробов на опорной станции ВДНХ до 22 см, в районе МГУ - до 23 см, в Тушино - до 17 см. В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сказали о рекордной за нынешнюю зиму высоте снежного покрова.

По словам Бирюкова, во время снегопада коммунальные службы работали в круглосуточном режиме, на улицах работали до 14,5 тыс. единиц спецтехники и около 32 тыс. рабочих ручной уборки.