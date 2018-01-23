В программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорий

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В программу благоустройства на 2018 год включены семь городских территорий, общая протяженность благоустраиваемых улиц - 18,5 км, общая площадь благоустройства - 90 га, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы во вторник.

В частности, планируется благоустроить две территории в пределах Садового кольца: Кадаши и переулки в районе улиц Солянка и Маросейка. За пределами Садового кольца будут благоустроены территории у Киевского вокзала, у главного входа на ВДНХ, у входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, а также площадь у станции метро "Улица 1905 года" и территория Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова.

Между тем заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что благоустройство центральной части столицы практически завершено. "В прошлом году был беспрецедентный объем - 119 объектов, треть всей нашей программы за предыдущие годы", - рассказал он на заседании президиума городского правительства во вторник.

По словам Бирюкова, российская столица по уровню озелененности превосходит многие мегаполисы мира. "За последние годы значительно увеличилось количество организованных зеленых территорий. Если в 2010 году их было чуть более 200, то сейчас их более 550", - рассказал он мэру Москвы Сергею Собянину на заседании. Он уточнил, что в 2017 году в Москве было создано 54 парка по месту жительства.

Глава комплекса городского хозяйства заявил, что в 2018 году планируется благоустроить 84 парковых и озелененных территорий, отметил он. В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что среди крупных объектов, которые будут благоустроены в 2018 году, усадьба Люблино, парк в пойме реки Битца, парк ИЦ "Сколково", рекреационные зоны Южного Бутова.

В октябре 2017 года Собянин объявил, что программа благоустройства "Моя улица" в Москве, по сути, закончена, "остались второстепенные улочки". Мэр добавил, что в дальнейшем власти города займутся планомерным благоустройством территорий.

Между тем, как сообщалось в середине октября, внесенный в Мосгордуму бюджет столицы предполагает выделение 138 млрд рублей на благоустройство территорий, создание парков и другие мероприятия по развитию городской среды в 2018-2020 годах.