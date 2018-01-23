Главные новости
В РоссииРоскосмос анонсировал создание российской орбитальной станции после 2019 годаЭкономика"Ъ" сообщил о риске потери клиентами Промсвязьбанка вложений на 10 млрд рублейМоскваВ программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорий
Москва

В программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорий

В частности, запланированы работы у Киевского вокзала, у входов в парк Горького и на ВДНХ

В программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорий
Благоустройство в центре Москвы летом 2017 года
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В программу благоустройства на 2018 год включены семь городских территорий, общая протяженность благоустраиваемых улиц - 18,5 км, общая площадь благоустройства - 90 га, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы во вторник.

В частности, планируется благоустроить две территории в пределах Садового кольца: Кадаши и переулки в районе улиц Солянка и Маросейка. За пределами Садового кольца будут благоустроены территории у Киевского вокзала, у главного входа на ВДНХ, у входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, а также площадь у станции метро "Улица 1905 года" и территория Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова.

Между тем заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что благоустройство центральной части столицы практически завершено. "В прошлом году был беспрецедентный объем - 119 объектов, треть всей нашей программы за предыдущие годы", - рассказал он на заседании президиума городского правительства во вторник.

По словам Бирюкова, российская столица по уровню озелененности превосходит многие мегаполисы мира. "За последние годы значительно увеличилось количество организованных зеленых территорий. Если в 2010 году их было чуть более 200, то сейчас их более 550", - рассказал он мэру Москвы Сергею Собянину на заседании. Он уточнил, что в 2017 году в Москве было создано 54 парка по месту жительства.

Глава комплекса городского хозяйства заявил, что в 2018 году планируется благоустроить 84 парковых и озелененных территорий, отметил он. В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что среди крупных объектов, которые будут благоустроены в 2018 году, усадьба Люблино, парк в пойме реки Битца, парк ИЦ "Сколково", рекреационные зоны Южного Бутова.

В октябре 2017 года Собянин объявил, что программа благоустройства "Моя улица" в Москве, по сути, закончена, "остались второстепенные улочки". Мэр добавил, что в дальнейшем власти города займутся планомерным благоустройством территорий.

Между тем, как сообщалось в середине октября, внесенный в Мосгордуму бюджет столицы предполагает выделение 138 млрд рублей на благоустройство территорий, создание парков и другие мероприятия по развитию городской среды в 2018-2020 годах.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Опасное сближение пассажирских лайнеров произошло в небе близ МосквыОпасное сближение пассажирских лайнеров произошло в небе близ Москвы
По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел накануне, расстояние между идущими на посадку самолетами составило порядка 600 метровПодробнее
За сутки в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадковЗа сутки в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
В воскресенье в регионе продолжит падать снегПодробнее
МЧС ввел в Москве и области постоянный мониторинг из-за жалоб на посторонние запахиМЧС ввел в Москве и области постоянный мониторинг из-за жалоб на посторонние запахи
Превышений ПДК пока не обнаруженоПодробнее
Между станциями МЖД "Чухлинка" и "Кусково" произошел обрыв контактной сетиМежду станциями МЖД "Чухлинка" и "Кусково" произошел обрыв контактной сети
Пригородные поезда временно проследуют на соседнем пути без остановки на нескольких станцияхПодробнее
В новое здание консульского отдела посольства США в Москве запретят проносить телефоныВ новое здание консульского отдела посольства США в Москве запретят проносить телефоны
Прием посетителей в новом здании начнется уже со вторникаПодробнее
Суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте водителя съехавшего в подземный переход автобусаСуд в Москве рассмотрит вопрос об аресте водителя съехавшего в подземный переход автобуса
После аварии, в которой погибли четыре человека, водитель был госпитализирован с травмамиПодробнее
У пенсионера украли $400 тыс. из банковской ячейкиУ пенсионера украли $400 тыс. из банковской ячейки
Преступление совершено на улице Кедрова в МосквеПодробнее
Пожар в бизнес-центре "Физтехпарк" на северо-востоке Москвы ликвидированПожар в бизнес-центре "Физтехпарк" на северо-востоке Москвы ликвидирован
Спасены двое и эвакуированы шесть человек, один обратился к медикамПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 22 января8 фото
22 января
Фотохроника 22 января
Празднование Крещения11 фото
19 января
Празднование Крещения
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскосмос анонсировал создание российской орбитальной станции после 2019 годаЭкономика"Ъ" сообщил о риске потери клиентами Промсвязьбанка вложений на 10 млрд рублейМоскваВ программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорийВ РоссииФСБ потребовала от ряда предприятий остановить производство на время ЧМ-2018ЭкономикаРосалкоголь сообщил о росте реализации водки на 2,4%СпортФигуристов Столбову и Букина не допустили к Играм-2018

Глава федерации назвал политическим заказом недопуск к ОИ двух фигуристов из РФ

На Сахалине сообщили о снятой угрозе цунами для Тихоокеанского региона

Как мир реагировал на слова Трампа

Как мир реагировал на слова Трампа7 фото

Власти призвали жителей Аляски эвакуироваться из-за угрозы цунами

Власти призвали жителей Аляски эвакуироваться из-за угрозы цунамиПосле мощного землетрясения у южного побережья Аляски на море возникли десятиметровые волны Подробнее

Отношение россиян к представителям разных конфессий оказалось терпимым

Фигуристов Столбову и Букина не допустили к Играм-2018

Фигуристов Столбову и Букина не допустили к Играм-2018Сообщается, что МОК отстранил этих спортсменов, включенных в олимпийскую команду, без объяснения причин Подробнее

Путин рассказал о реформировании судебной системы РФ

Никифоров предупредил о миллиардных потерях Microsoft из-за ограничения продаж в РФ

После мощного землетрясения у Аляски на море зафиксированы десятиметровые волны

Ранее была объявлена угроза цунами на западном побережье США и Канады Подробнее

Совет ЕС исключил восемь стран из черного списка налоговых убежищ

Российские конструкторы вернулись к разработке легкой многоразовой ракеты

Мосгорсуд подтвердил законность ареста обвиняемого в шпионаже норвежца Берга

Генштаб заявил об усилении Вооруженных сил России в условиях давления Запада

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru