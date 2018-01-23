Что произошло за день: вторник, 23 января

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стали известны имена первых российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет не допустил к участию в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Среди них - Виктор Ан, Антон Шипулин и Ксения Столбова. "Интерфакс" подготовил отдельный список, с ним можно ознакомиться по адресу http://www.interfax.ru/sport/596707, этот список будет обновляться.

- Московские власти рассказали о программе благоустройства столицы на 2018 год. Она будет значительно меньше прошлогодней, в нее включены только семь территорий.

- Минкультуры отозвало у фильма "Смерть Сталина" прокатное удостоверение. Ранее во вторник в Госдуме призвали приостановить прокат комедии, усмотрев в ней признаки экстремизма, провокации и оскорбления России.

- Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскара". В категории "Лучший иностранный фильм" за награду будет бороться фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

- У берегов Аляски произошло очень сильное землетрясение, волны на море достигали 10 метров, была объявлена угроза цунами, но вскоре ее сняли.

- Роскосмос анонсировал создание российской орбитальной станции после 2024 года, первый полет и стыковка нового российского пилотируемого корабля "Федерация" запланированы также на 2024 год, а до 2025 года РФ запустит в космос 150 спутников. Обо всем этом специалисты рассказали сегодня в рамках "Королёвских чтений" в Москве.