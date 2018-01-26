Московские власти попросили прокуратуру вынести Навальному предостережение

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Столичные власти обратились в прокуратуру с просьбой вынести оппозиционеру Алексею Навальному предостережение.

"В связи с призывами Навального к участию граждан в незаконной массовой акции в Москве в прокуратуру города направлено обращение с просьбой вынести ему предостережение", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

25 декабря Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Со своей стороны Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. Позже он заявил, что намерен обжаловать решение в Конституционном суде, а также провести 28 января всероссийскую акцию протеста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что призывы Навального к бойкоту выборов следует изучить на предмет соответствия законодательству.

15 января юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Навального Иван Жданов сообщил агентству, что в мэрию Москвы подана заявка на проведение днем 28 января шествия по Тверской улице с митингом на Охотном ряду.

18 января московские власти на заявку оппозиции провести 28 января митинг в центре города предложили три альтернативные площадки - на северо-востоке, юго-востоке и северо-западе столицы.

25 января руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил "Интерфаксу", что организаторы запланированной на воскресенье акции сторонников Навального не имеют права проводить ее, так как отказались от предложенных столичной мэрией вариантов.

В свою очередь в МВД обещали жестко пресекать нарушения на массовых акциях перед выборами.