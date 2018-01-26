Главные новости
СпортМОК запретил российским спортсменам демонстрировать флаг в ПхенчханеКультура"Салют-7" получил кинопремию "Золотой орел"ЭкономикаМинфин США ввел новые санкции в отношении граждан РФ и российских компаний
Москва

Московские власти попросили прокуратуру вынести Навальному предостережение

Есть обновление от 18:39

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Столичные власти обратились в прокуратуру с просьбой вынести оппозиционеру Алексею Навальному предостережение.

"В связи с призывами Навального к участию граждан в незаконной массовой акции в Москве в прокуратуру города направлено обращение с просьбой вынести ему предостережение", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

25 декабря Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Со своей стороны Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. Позже он заявил, что намерен обжаловать решение в Конституционном суде, а также провести 28 января всероссийскую акцию протеста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что призывы Навального к бойкоту выборов следует изучить на предмет соответствия законодательству.

15 января юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Навального Иван Жданов сообщил агентству, что в мэрию Москвы подана заявка на проведение днем 28 января шествия по Тверской улице с митингом на Охотном ряду.

18 января московские власти на заявку оппозиции провести 28 января митинг в центре города предложили три альтернативные площадки - на северо-востоке, юго-востоке и северо-западе столицы.

25 января руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил "Интерфаксу", что организаторы запланированной на воскресенье акции сторонников Навального не имеют права проводить ее, так как отказались от предложенных столичной мэрией вариантов.

В свою очередь в МВД обещали жестко пресекать нарушения на массовых акциях перед выборами.

Теги: Москва, Алексей Навальный
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Полиция Москвы пришла в продающий билеты на "Смерть Сталина" кинотеатрПолиция Москвы пришла в продающий билеты на "Смерть Сталина" кинотеатр
Кинотеатр "Пионер" продолжает продавать билеты на фильм, у которого отозвано прокатное удостоверениеПодробнее
Строительство комплекса "Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлось в $1,2 млрдСтроительство комплекса "Башня Федерация" в "Москва-Сити" обошлось в $1,2 млрд
Самый высокий пентхаус в комплексе стоит около 2 млрд руб.Подробнее
"Китайский участок" Большой кольцевой линии метро в Москве построят в 2020 году"Китайский участок" Большой кольцевой линии метро в Москве построят в 2020 году
Подрядчик CRCC построит станции "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и перегоны между нимиПодробнее
В программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорийВ программу благоустройства Москвы на 2018 год включены семь территорий
В частности, запланированы работы у Киевского вокзала, у входов в парк Горького и на ВДНХПодробнее
Опасное сближение пассажирских лайнеров произошло в небе близ МосквыОпасное сближение пассажирских лайнеров произошло в небе близ Москвы
По данным источника "Интерфакса", инцидент произошел накануне, расстояние между идущими на посадку самолетами составило порядка 600 метровПодробнее
За сутки в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадковЗа сутки в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
В воскресенье в регионе продолжит падать снегПодробнее
МЧС ввел в Москве и области постоянный мониторинг из-за жалоб на посторонние запахиМЧС ввел в Москве и области постоянный мониторинг из-за жалоб на посторонние запахи
Превышений ПДК пока не обнаруженоПодробнее
Между станциями МЖД "Чухлинка" и "Кусково" произошел обрыв контактной сетиМежду станциями МЖД "Чухлинка" и "Кусково" произошел обрыв контактной сети
Пригородные поезда временно проследуют на соседнем пути без остановки на нескольких станцияхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
26 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 26 января7 фото
26 января
Фотохроника 26 января
Наводнение в Париже7 фото
25 января
Наводнение в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортМОК запретил российским спортсменам демонстрировать флаг в ПхенчханеКультура"Салют-7" получил кинопремию "Золотой орел"ЭкономикаМинфин США ввел новые санкции в отношении граждан РФ и российских компанийВ миреСаакашвили назначили ночной домашний арестВ РоссииЭкс-глава Татфондбанка Мусин признался в инкриминируемых преступленияхСпортВиктор Ан прокомментировал решение МОК не допустить его к ОИ

Давос-2018: съезд победителя

Давос-2018: съезд победителяИтоги Всемирного экономического форума в Швейцарии Подробнее

Саакашвили запланировал оппозиционную акцию будучи под домашним арестом

Полиция сообщила о стрельбе в Амстердаме

Источник сообщил об ограблении офиса "Росгосстраха" в Саратове

"Салют-7" получил кинопремию "Золотой орел"

"Салют-7" получил кинопремию "Золотой орел"Лучшим режиссером назвали Андрея Звягинцева, автора фильма "Нелюбовь" Подробнее

Источник назвал причину неудачного пуска ракеты во Французской Гвиане

Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Полиция назвала убийством смерть канадского миллиардера и его жены

PepsiCo задумалась об обжаловании выводов Россельхознадзора по проверке молочного завода

Американский стратегический беспилотник провел разведку у линии разграничения в Донбассе

В "Ростехе" обещали минимизировать влияние новых санкций США

"Пионер" прекратит показ "Смерти Сталина"

Подписи в поддержку Путина сдадут в ЦИК РФ 29 января

Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по украинскому закону о Донбассе

Мединский сообщил о росте доли российских фильмов в кинотеатрах

Лучшие фото недели

Лучшие фото недели10 фото

Бастрыкин объяснил нападения в школах халатностью при обеспечении в них безопасности

Что произошло за день: пятница, 26 января

Новые антироссийские санкции США, очередные запреты для российских олимпийцев, скандал с углем из КНДР Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru