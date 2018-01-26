Президиум ВС РФ не допустил Навального к президентским выборам

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда России поставил точку в рассмотрении жалоб оппозиционера Алексея Навального на отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты страны.

"Судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в суде.

25 декабря 2017 года Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Навального из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

ВС РФ 30 декабря 2017 года отказался признать незаконным решение ЦИК и обязать допустить Навального к участию в президентских выборах. 6 января апелляционная инстанция это решение утвердила.

Навальный и его представители настаивают, что федеральный закон о выборах президента противоречит Конституции страны. В связи с этим оппозиционер обратился в Конституционный суд России, однако его жалоба была отклонена.

По словам представителей Навального, отказ допустить его к участию в президентских выборах будет обжалован в Европейском суде по правам человека.