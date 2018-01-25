МВД обещало жестко пресекать нарушения на массовых акциях перед выборами

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Нарушения закона на массовых акциях и митингах в преддверии выборов президента России будут жестко пресекаться, заявил первый замглавы МВД Александр Горовой в четверг.

"Хотел бы обратить внимание на очень важные вопросы, связанные с выборами президента и мэра столицы. Мы двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций. Но абсолютно жестко должны подходить и пресекать нарушения этих законов", - сказал Горовой, выступая на расширенном заседании коллегии Главного управления МВД по Москве.

"На этой площадке интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путём нарушения закона привлечь к себе внимание", - сказал Горовой.

"Мне тяжело себе представить ситуацию, которая была, например, 12 июня, когда определенная категория людей специально заблокировала вход на праздник, организованный правительством столицы, в день государственного праздника. И теперь ещё обжалуют в Европейском суде по правам человека!" - сказал он.

"Мы одинаково ко всем, не участвуя в политических вопросах, должны фиксировать принимать меры к нарушителям закона. К этому надо спокойно относиться, что квазиполитики были, есть и будут", - добавил Горовой.

12 июня 2017 года - в День России - в Москве и ряде регионов РФ прошли массовые акции, организованные оппозиционером Алексеем Навальным. По данным МВД, в Москве за нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства были доставлены более 150 человек, в Петербурге - 500 человек. В то же время правозащитники сообщали о более чем тысяче задержанных.