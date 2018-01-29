СКР заявил о подтверждении вины гематолога Мисюриной двумя экспертизами

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Экспертизы, проведенные в ходе расследования уголовного дела против врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной на два года колонии за небезопасные действия, повлекшие смерть пациента в 2013 году, прямо указывали на ее вину, заявила представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

"Были проведены комиссионная и дополнительная комиссионная судебно-медицинские экспертизы, выводы которых позволили установить причинно-следственную связь между действиями обвиняемой и гибелью пациента", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, из этих выводов следует, что "при госпитализации в одну их столичных клинических больниц у потерпевшего имелось повреждение кровеносных сосудов правой половины тазовой области, которое образовалось в результате однократного механического воздействия диагностической иглы при проведении потерпевшему 25 июля 2013 года в частной клинике трепанобиопсии правой подвздошной кости".

"При производстве этой манипуляции была нарушена методика выполнения. В результате произошло сквозное повреждение крестца, а также повреждение кровеносных сосудов по ходу медицинской манипуляции, что является дефектом оказания медицинской помощи", - сказала Иванова, добавив, что смерть мужчины наступила от массивной кровопотери из поврежденных кровеносных сосудов.

"Кроме того, виновность врача-гематолога в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями независимых экспертов и опытных специалистов в области гематологии различных медицинских учреждений федерального значения, которые подтвердили выводы проведенных по уголовному делу экспертиз", - сказала представитель следствия.

На прошлой неделе суд в Москве признал Мисюрину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть пациента, и приговорил ее к двум годам колонии общего режима.

Такой приговор вызвал широкий общественный резонанс. Мэр Москвы Сергей Собянин, в частности, заявил: "Крайне озабочен делом врача Мисюриной. Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее, такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно".

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников отметил, что считает "чудовищной ошибкой" приговор Мисюриной. "Мы прекрасно понимаем, что произошла чудовищная судебная ошибка. Я как врач смотрел историю болезни, на мой взгляд, все обвинения абсурдны. Наиболее абсурдным мне кажется то, что она осуждена по статье, которая предусматривает умысел, это вообще беспрецедентно", - сказал Печатников журналистам в понедельник.

Он призвал все экспертное сообщество подключиться к делу Мисюриной. "Я прошу подключиться патологоанатомов, судебных медиков, чтобы помочь. Прошу экспертное сообщество подключиться, потому что ни прокурор, ни судья, ни адвокат не являются профессионалами", - подчеркнул заммэра.

Печатников подчеркнул, что мэрия делает все возможное для помощи доктору.