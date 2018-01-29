Юрист ФБК арестован на 10 суток за неповиновение полиции

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы в понедельник назначил 10 суток административного ареста юристу "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального (ФБК) Александру Помазуеву за неподчинение сотруднику полиции в ходе несанкционированной акции.

"Суд признал Помазуева виновным по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", - сообщил другой юрист фонда Иван Жданов.

Ранее в понедельник по решению Тверского и Перовского судов под арест на 15 суток отправлены руководитель и координатор московского штаба Навального Сергей Бойко и Николай Ляскин. Они признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий).

Еще один сторонник Навального Константин Салтыков по решению Тверского суда проведет в общей сложности под арестом 30 суток. Он признан в понедельник виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и ч. ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий).

Как ожидается, вынесенные решения судов будут в ближайшее время обжалованы защитой.

В воскресенье в российских городах прошли акции сторонников оппозиционера Навального. По данным МВД, в 46 субъектах федерации они прошли без грубых нарушений.

По данным пресс-центра МВД России, В 16 городах РФ было задержано 266 лиц, которые впоследствии были отпущены из отделов полиции.