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В центре Москвы задержали Алексея Навального

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В штабе оппозиционера сообщили, что это произошло на Тверской улице

В центре Москвы задержали Алексея Навального
Сторонники Алексея Навального в центре столицы
Фото: Reuters

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали Алексея Навального в Москве, сообщили в штабе оппозиционера.

"Алексея Навального задержали на Тверской улице", - сказали "Интерфаксу" в штабе.

Ранее сообщалось о задержании координатора и руководителя московского штаба Навального Николая Ляскина и Сергея Бойко. Также сторонники оппозиционера сообщали о задержании в Москве пятерых сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией".

МоскваКоординатор московского штаба Навального сообщил о своем задержанииЧитать подробнее

Между тем, в воскресенье корреспондент "Интерфакса" сообщил, что на Триумфальной площади в Москве собрались несколько десятков человек, около половины из которых - журналисты различных СМИ. Полиция призвала их разойтись, так как акция не была согласована с властями.

Навальный ранее призывал своих сторонников принять 28 января участие в протестной акции в столице в связи с предстоящими президентскими выборами. Митинги уже прошли в нескольких регионах России.

Власти Москвы и прокуратура напоминали, что планируемая оппозиционером акций на Тверской улице не согласована и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Сторонники Навального не ответили на предложения о проведении мероприятия по альтернативным маршрутам.

26 января Президиум Верховного суда России не допустил Навального к президентским выборам, поставив точку в рассмотрении жалоб оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом. Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года.

Теги: Москва, Алексей Навальный
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