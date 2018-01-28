Акции оппозиции в российских городах прошли без грубых нарушений

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Акции сторонников Алексея Навального в городах России прошли без грубых нарушений общественного порядка, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-центре МВД РФ.

"Сегодня в 46 субъектах Российской Федерации прошли общественно-массовые мероприятия, согласованные с местными органами власти", - сказал сотрудник пресс-центра.

По его словам, в Барнауле, Хабаровске, Кемерово акция собрала 150 участников. Магнитогорске, Оренбурге, Кургане - не более 100 человек, Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске - около 200 человек, Новосибирске - 600, Нижнем Новгороде - 550. Пришло меньше тысячи человек и в Екатеринбурге. Массовые акции также прошли и в других городах России, где на них пришли десятки человек.

"В Москве в несогласованном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин, добавил он.

"Безопасность граждан обеспечена в полном объеме, грубых нарушений правопорядка не допущено", - подчеркнул сотрудник пресс-центра.

В Москве после того, как собравшиеся на Пушкинской площади участники акции пошли вниз по Тверской улице в сторону Манежной площади, они не стали возвращаться назад, а повернули на Моховую улицу и пошли в сторону Арбата. Отдельные группы дошли до Новоарбатского моста.

Остальные немногочисленные группы граждан разошлись в сторону ближайших станций метро либо направились назад к Пушкинской площади по противоположной стороне Тверской улицы.

Как сообщалось ранее, сам Алексей Навальный был задержан на Тверской улице в Москве. В пресс-службе московского главка "Интерфаксу" сообщили, что столичная полиция составит в отношении оппозиционера протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Навальный ранее призывал своих сторонников принять 28 января участие в протестной акции в столице в связи с предстоящими президентскими выборами. Митинги прошли в нескольких регионах России.

Власти Москвы и прокуратура напоминали, что планируемая оппозиционером акций на Тверской улице не согласована и влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Сторонники Навального не ответили на предложения о проведении мероприятия по альтернативным маршрутам.

26 января Президиум Верховного суда России не допустил Навального к президентским выборам, поставив точку в рассмотрении жалоб оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом. Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года.