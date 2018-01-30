В ЧП у метро "Улица 1905 года" пострадали трое москвичей и двое приезжих

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В результате обрушения лесов в подземном переходе у станции метро "Улица 1905 года" пострадали трое москвичей и двое приезжих, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам во вторник.
"Среди пострадавших - три жителя Москвы, один - из Ярославля, еще один - из Нижнего Новгорода. В настоящее время всем им оказывается медицинская помощь", - рассказал Бирюков.
По его словам, состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, "травмы легкие, ничего их жизни не угрожает".
"Сейчас технические службы разбираются в причинах обрушения этого тепляка, работают соответствующие следственные органы, и будет дана правовая оценка тому, что здесь случилось", - добавил заммэра.
Столичные следователи начали проверку инцидента, сказала "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился начать служебное расследование из-за обрушения лесов.
На 1905 года у выхода из метро обрушилась строительная конструкция. Надеюсь без жертв. pic.twitter.com/AWZqIg1gjx— Херрасе, мент. (@ZlobnyV) 30 января 2018 г.