Уволен ответственный за обрушение лесов у метро "Улица 1905 года"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Начальник участка, ответственный за ремонт перехода у станции метро "Улица 1905 года", освобожден от должности, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Комиссия разобралась. Это достаточно банальный, глупый случай. Нерадивость младшего управленческого персонала, который соорудил тепляк (временная конструкция из пленки и бруса - ИФ) в нарушение всех норм и правил", - сказал Бирюков на пресс-конференции в четверг.

"Виноват во всем этом начальник участка, виноват технический персонал на уровне "Гормоста". Начальник участка освобожден от работы", - добавил глава комплекса городского хозяйства.

В результате обрушения строительных конструкций 30 января у станции метро "Улица 1905 года" пострадали пять человек. Причиной ЧП стала большая снеговая нагрузка, сообщил руководитель ГБУ "Гормост" Юрий Иванков журналистам.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести служебное расследование по факту обрушения и пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая медпомощь.