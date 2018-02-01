В мэрии Москвы назвали худшие районы по уборке снега

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Претензии к уборке есть в ряде районов Северо-Восточного, Северо-Западного и Восточного административных округов, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Могу назвать районы Гольяново, Богородское, Измайловский Восточного округа. У нас сегодня также есть претензии к уборке ряда районов Северо-восточного и Северо-западного округов", - сказал Бирюков на пресс-конференции в четверг.

Ранее он Бирюков сообщил, что на Москву идет мощнейший снегопад, с субботы на воскресенье может выпасть от 25 до 30 см снега в зависимости от района. В понедельник и вторник по оценке Бирюкова прирост снега в городе будет до 8-10 см ежедневно.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что все городские службы работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями снегопада.

Накануне в столичном метеобюро "Интерфаксу" сообщали, что за неполные трое суток с ночи понедельника до 18:00 среды на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ выпало 26 мм осадков - около двух третей месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 мм. По словам словам собеседника агентства, всего за январь в Москве выпало 66 мм осадков, что составляет 157% от месячной нормы, а с начала декабря - 152 мм осадков, что на 14% превосходит норму для всей календарной зимы.

Кроме обильных осадков, январь 2018 года также отмечен как аномально теплый: средняя температура воздуха превысила многолетние значения на 4,9 градуса, а с начала зимы - на 5,4 градуса.