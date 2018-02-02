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Москва

В Московском зоопарке не стали будить сурков в День сурка

Есть обновление от 14:46

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сурки Московского зоопарка в пятницу, в День сурка продолжали находиться в спячке, и никто не собирался их будить, сообщил "Интерфаксу" начальник отдела по внешним коммуникациям зоопарка Магомед Саралиев.

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"Согласно популярной в США традиции, считается, что 2 февраля сурок вылезает из норы после зимней спячки, чтобы проверить, пришла ли весна. Если сурок увидит свою тень, то есть стоит солнечная погода, то еще около шести недель будет стоять плохая погода. Если же не увидит тень, значит, весна уже не за горами. Сурки Московского зоопарка продолжают находиться в спячке, и никто их не будет будить", - рассказал он.

Саралиев отметил, что сурки зоопарка российской столицы относятся к отличному от американских виду и находятся в другой климатической зоне.

Традиционно сурки в Московском зоопарке выходят из спячки в марте.

Теги: Москва
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