Украинский сурок Тимка III предсказал жизнь на Марсе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Степной сурок Тимка III, который живет на биологической станции Харьковского национального университета имени В.Каразина в поселке Гайдары на Украине, сделал первое в своей жизни предсказание весны и подтвердил, что на Марсе возможна жизнь.

"Сурок говорит, что через шесть недель будет теплая весна", - истолковал предсказание сурка его хранитель Виктор Токарский в пятницу, 2 февраля.

Как передает корреспондент "Интерфакс", на столике перед домиком сурка были установлены две таблички с надписями "Есть жизнь на Марсе" и "Нет жизни на Марсе". Тимка III, не раздумывая, побежал к первой табличке.

Организаторы Дня Сурка объяснили, что тема для предсказания была выбрана по результатам опроса в фейсбуке и связана с планами компании SpaceX запустить 6 февраля ракету-носителя Falcon Heavy.

Степной сурок (укр. - байбак) Тимка III сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку II. "Тимка II на заслуженном отдыхе. Он в прошлом году нам все предсказал и сказал: "Я хочу на пенсию", но перед уходом родил нам двух сурчат", - пояснил Токарский.

На биостанции ХНУ им.В.Каразина День сурка отмечают со 2 февраля 2004 года. Тимка II предсказывал погоду семь раз. В 2017 году кроме прихода весны через 6 недель он предсказал также, что Европейский Союз предоставит Украине безвизовый режим в том же году.

До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого также проводили на пенсию по возрасту.