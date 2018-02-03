МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве и Подмосковье

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сильный снегопад ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

"4 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается сильный снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, метель; усиление ветра северной четверти с порывами 13-18 м/с, на дорогах местами гололедица, снежные заносы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Спасатели предупреждают о снижении видимости и риске увеличения количества ДТП, а также о возможных повреждениях ЛЭП и повале деревьев.

В МЧС рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам соблюдать повышенную осторожность.

1 февраля заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в выходные и в начале следующей недели ожидается выпадение до полуметра снега.