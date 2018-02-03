Снегопад вызвал массовые отключения электричества в Подмосковье

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Отключения электричества произошли в субботу в нескольких муниципалитетах Подмосковья из-за снегопада, серьезных сбоев не зафиксировано, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

"Эпицентр пришелся на север и запад Московской области. Наблюдались отключения в городских округах Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Руза, Пушкинском и Можайском районах. Особо отметим, что отключения энергоснабжения длились от 11 минут до 1 часа 48 минут, то есть длительных отключений на территории не было", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в ведомстве, одна из основных причин произошедших отключений - посторонние предметы на ЛЭП.

Как отмечается в сообщении, в электросетевых компаниях усилен контроль над работой оборудования подстанций, проводятся внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередач. Кроме того, организовано круглосуточное дежурство оперативного и ремонтного персонала.

В случае возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций в готовности находятся более 500 бригад в составе более 3,2 тыс. человек, оснащенных передвижными электростанциями, спецтехникой и всеми необходимыми защитными средствами, инструментами, материалами, добавили в пресс-службе.

В субботу Московский регион оказался во власти сильного снегопада, который стал рекордным для 3 февраля за всю историю метеонаблюдений.