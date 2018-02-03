Собянин призвал москвичей к осторожности из-за аномальной погоды

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин назвал аномальными сложившиеся в субботу погодные условия в столице и призвал горожан быть аккуратными.

"В результате аномальной погоды начинается обледенение деревьев, необходимо быть осторожными", - написал Собянин в своем твиттере в субботу.

Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 3, 2018

По сведениям осведомленного источника, случаи падения деревьев зафиксированы на улице Декабристов, где были повреждены четыре автомобиля, а также на улицах Маршала Тимошенко, Енисейская, Малая Филёвская, Щукинская и Халтуринская.

Кроме того, на пересечении Измайловского шоссе с Главной аллеей дерево упало на крышу трамвая. По предварительным сведениям, в результате инцидента никто не пострадал, однако движение в обе стороны было остановлено.

По прогнозам синоптиков, сильнейший снегопад в Москве продолжится в воскресенье, а температура воздуха, державшаяся в течение субботы около нуля, ночью начнет опускаться и достигнет минус 8-9 градусов к вечеру 4 февраля.