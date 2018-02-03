Субботний снегопад в Москве стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Синоптики зафиксировали, что, по данным на 21:00 по Москве, на базовой метеостанции на ВДНХ с утра субботы выпало 14 мм осадков в эквиваленте воды, что стало рекордом для 3 февраля, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Нынешний снегопад принес максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 мм осадков в эквиваленте воды", - уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что мощный снегопад продолжится ночью и днем в воскресенье и ослабнет лишь к утру понедельника. При этом в связи с понижением температуры в ночь на воскресенье, а также сменой ветра южного направления на северное, порывы которого будут достигать 20 м/с, ожидается обледенение деревьев, контактной сети, на дорогах - гололедица и снежные заносы.

В свою очередь в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" "Интерфаксу" сообщили, что в субботу вечером в связи с падением дерева на Измайловском проспекте прервано движение трамваев, вместо которых запущены компенсационные автобусы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей к осторожности в связи с обледенением деревьев.