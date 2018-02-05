В СКР подтвердили вызов Навального для дачи пояснений

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В московском главке Следственного комитета подтвердили, что вызвали оппозиционера Алексея Навального для пояснения факта причинения телесных повреждений сотрудникам полиции 28 января в ходе массовой акции.

"По предварительным данным, 28 января при задержании Навального и его сторонников в ходе несанкционированной акции в центре Москвы сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения. Навальный вызван в следственный отдел для дачи объяснений по обстоятельствам произошедшего", - сказала представитель главка Юлия Иванова в понедельник "Интерфаксу".

Она отметила, что по факту применения насилия против полицейских проводится доследственная проверка.

Ранее в понедельник Навальный написал в своем твиттере, что СКР проводит проверку по делу о применении им насилия в отношении полицейских при задержании на акции 28 января. "В половину восьмого утра сегодня домой пришла полиция. Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идет проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских", - сообщил он.

Навальный был задержан в 28 января в ходе несанкционированной акции протеста на Тверской улице Москвы и доставлен в отдел полиции по району Якиманка.

В полиции уточнили, что в отношении него, как одного из организаторов несогласованного публичного мероприятия, будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Вечером после задержания адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что полиция отпустила его без составления протокола, добавив, что такой протокол может быть составлен позднее.