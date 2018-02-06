Навальный рассказал о допросе в Следственном комитете

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Следственном комитете во вторник допросили оппозиционера Алексея Навального по факту причинения телесных повреждений сотрудникам полиции 28 января в ходе несанкционированной акции.

"Я сегодня был на допросе в СК, где мне объяснили, что же проверяет Следственный комитет. Мне показали рапорт полицейского, в котором дословно написана была такая смешная фраза: "Алексей Навальный, в ходе задержания своей левой ногой ударил меня по правой ноге в области колена, чем причинил мне острую боль". И это заявление полицейского стало основанием для проверки Следственного комитета", - приводит комментарий оппозиционера youtube-канал Навальный Live.

По словам Навального, к рапорту прикреплено видео, которое он ранее опубликовывал на своей странице в Instagram. Он также сообщил, что "назначена медицинская экспертиза. И проверка идет по 318 статье. Это применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее представитель московского главка СК Юлия Иванова подтвердила, что в ведомство вызвали оппозиционера Навального для прояснения факта причинения телесных повреждений сотрудникам полиции 28 января в ходе массовой акции.

"По предварительным данным, 28 января при задержании Навального и его сторонников в ходе несанкционированной акции в центре Москвы сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения. Навальный вызван в следственный отдел для дачи объяснений по обстоятельствам произошедшего", - сказала представитель главка Юлия Иванова в понедельник "Интерфаксу".