Вице-премьер Приходько ответил на новое расследование Навального

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер, глава аппарата правительства Сергей Приходько назвал провокацией новое расследование Алексея Навального, но заявил, что подавать в суд на оппозиционера не собирается.

"По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля", - говорится в заявлении Приходько, которое цитирует РБК.

Издание приводит слова вице-премьера о том, что "политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное - от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта".

По словам Приходько, подавать в суд на Навального он не будет - "слишком много чести" для оппозиционера. "Достаточно того, что это сделают другие люди (имеется в виду О.Дерипаска - РБК)", - цитирует издание чиновника.

8 февраля Навальный опубликовал материал, в котором заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden, принадлежащей Дерипаске. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, он делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.