Тушинский суд Москвы частично эвакуирован из-за бесхозного телефона

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Часть здания Тушинского суда Москвы эвакуировали после нахождения в одном из залов мобильного телефона, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

"В зале судебного заседания обнаружен мобильный телефон. Крыло здания, где рассматриваются уголовные дела, эвакуировано", - сказала она.

По ее словам, в суд вызваны сотрудники МЧС и полиции для проверки обнаруженного телефона.

В феврале в Москве неоднократно проводились проверки анонимных сообщений об угрозах взрыва. В частности, 2 февраля поступил звонок о возможном взрыве в жилом доме на юго-востоке Москвы. Угроза не подтвердилась, звонившим оказался жилец дома, он был задержан. 3 февраля неизвестный "заминировал" Курский вокзал, 4 февраля аноним сообщил об угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд". 6 февраля около 250 человек были эвакуированы из здания Ситибанка на юго-западе Москвы после сообщения об угрозе взрыва.