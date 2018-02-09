Несколько московских школ объявили о своих "референдумах" 18 марта

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ряд столичных образовательных учреждений уже объявили о проведении в день президентских выборов 18 марта "школьных референдумов".

Так, информация о предстоящих опросах об организации учебного процесса размещена на сайтах школ №№1371, 1694, 2033 и других. На эти "школьные референдумы" предполагается, в частности, вынести вопросы о необходимости введения школьной формы, времени начала уроков, формате каникул. Предполагается, что опросы пройдут в тех же зданиях образовательных учреждений, где 18 марта будут организованы избирательные участки, но не в помещениях для голосования по выборам президента России.

К участию в "школьных референдумах" приглашаются родители учащихся, сами ученики старше 14 лет, а также жители микрорайона, в которых расположены школы.

В конце января глава ЦИК РФ Элла Памфилова выступила против проведения школьных референдумов на избирательных участках. "Ни на каких избирательных участках никаких дополнительных действий, так называемых опросов и референдумов быть не может в принципе. Любые общественные инициативы могут быть, но их ни в коем случае нельзя смешивать с процессом голосования, и они должны проходить в автономном режиме", - сообщила она, добавив, что "это категорически запрещено законодательством".

Позднее Памфилова обратилась к председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову с просьбой составить пакет дополнительных требований в связи с планами проведения в столице 18 марта "школьных референдумов". Он, в свою очередь, заявил: "Я должен сказать, задают вопросы, как будут проходить референдумы, и как это совмещено с президентскими выборами. Речь идет о школьной инициативе, о школьном самоуправлении. Это проводится в других местах, другими комиссиями, другими бюллетенями, это школьные вопросы. Естественно, к избирательным участкам, где будет проходить голосование на выборах президента, эти референдумы никакого отношения не имеют".

Ранее Межрайонный совет директоров образовательных учреждений Москвы выступил с инициативой провести параллельно с выборами президента России 18 марта "школьные референдумы" по актуальным вопросам - например, по графику каникул, школьной форме, созданию условий для дошкольников.