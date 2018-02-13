Спасатели достали двигатели разбившегося Ан-148 из воронки на месте крушения

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили и подняли из воронки два двигателя самолета Ан-148, упавшего в минувшее воскресенье в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.

"Из воронки, образовавшейся при падении самолета, подняты два двигателя. Все фрагменты воздушного судна грузовым транспортом МЧС России отправлены в ЛИИ им. Громова в Жуковский для проведения экспертизы МАК", - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В нем отмечается, что на данный момент на месте катастрофы обнаружено 663 элемента самолета.

"В МЧС России принято решение расширить зону проведения поисковых работ на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья", - добавили в министерстве.

При этом численность группировки, работающей на месте ЧС, не изменилась - более 1000 человек и свыше 200 единиц техники, из них 9 беспилотных летательных аппаратов и 20 снегоходов.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 выполнял рейс № 703 Домодедово - Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек. Все погибли.

После крушения самолет оставил воронку глубиной порядка 2,5 метра.

Утром сообщалось, что, по данным на 8:00 мск вторника, на месте крушения обнаружено более 1,4 тыс фрагментов тел и около 500 фрагментов воздушного судна, обследовано 30 га территории.