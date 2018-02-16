Московским автомобилистам порекомендовали отказаться от поездок в выходные из-за снегопада

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы просит автомобилистов отказаться от использования машин в выходные из-за снегопада.

"В выходные синоптики обещают снегопад. На дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы, может увеличиться количество аварий. Рекомендуем, по возможности, оставить автомобили дома, это позволит сделать поездку более прогнозируемой", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД в пятницу.

При этом в ведомстве подчеркнули, что городской транспорт работает штатно и готов к увеличению пассажиропотока.

"Дежурная смена Ситуационного центра ЦОДД круглосуточно следит за дорожно-транспортной ситуацией в городе. В случае необходимости операторы дежурной смены регулируют движение с помощью светофоров, а также выводят предупреждения и информационные сообщения для водителей на электронные табло", - сказал собеседник агентства.

Дорожный патруль готов в любое время оказать помощь автомобилистам, столкнувшимся с трудностями на дороге, подчеркнули в ЦОДД.

Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин ранее сообщил, что коммунальные службы столицы готовятся к ликвидации последствий очередного снегопада. "Начинается снегопад, а к утру понедельника мы получим опять до 10 см снега", - сказал он. По словам Орешкина, в сутки будет выпадать по 3-4 см снега. Он добавил, что службы городского хозяйства в эти дни будут работать в интенсивном режиме.

В четверг Росгидромет сообщил, что за выходные в городе может выпасть до 10 мм осадков, или около 28% месячной нормы, которая в феврале насчитывает 36 мм. Осадки распределятся следующим образом: вечером в пятницу - один миллиметр, в субботу - до трех миллиметров, в воскресенье - до шести миллиметров. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 80-85%.

С начала декабря в Москве норма осадков для всей календарной зимы была превышена в полтора раза.