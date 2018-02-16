ГИБДД предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция рекомендует столичным водителям быть предельно внимательными на дороге в связи с сильным снегопадом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте московского главка МВД в пятницу.

"Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Также ГИБДД рекомендуют водителям избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, а также требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Там отметили, что по данным Метеобюро ожидается выпадение до 10 см осадков, возможна гололедица и налипание снега.

Госавтоинспекция советует уделять особое внимание движению по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.