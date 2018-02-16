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Москва

Местные власти опровергли вину воспитателей в смерти девочки в детсаду Новой Москвы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Появившаяся в СМИ информация о том, что умершая в пятницу утром на территории детского сада №2120 девочка была "забыта на прогулке", абсолютно не соответствуют действительности, заявил "Интерфаксу" куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковских округов Москвы Павел Карпов.

"По информации, представленной директором школы № 2120 Аллой Шурухиной, ребенок находился на прогулке в группе из 25 детей под постоянным присмотром двух воспитателей. Девочке стало плохо. Незамедлительно была вызвана "скорая помощь", а также оказаны первичные реанимационные действия. К несчастью, девочку не удалось спасти", - рассказал он.

По словам Карпова, в настоящее время ответственные работники находятся на месте события.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что СКР займется расследованием уголовного дела по факту смерти девочки, обнаруженной мертвой воспитателями детского сада после прогулки в Новой Москве. Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По ее словам, утром в пятницу воспитательница и няня детского сада, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Вернувшись на место прогулки, они обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Вызванные сотрудниками детского сада врачи "скорой помощи" констатировали смерть ребенка.

Как сообщила Петренко, следствием решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье "халатность".

"Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России",- добавила она.

Теги: Москва
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