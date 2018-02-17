После смерти девочки в детском саду в Новой Москве возбуждено второе дело

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту смерти 3-летнего ребенка в детском саду в Новой Москве - по ст. 293 УК РФ "Халатность". Об этом говорится в сообщении СК РФ.

Накануне было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Ход расследования обоих взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По предварительной версии следствия, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детского сада, расположенного на территории Новой Москвы, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Воспитатели вернулись и обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада вызвали "скорую помощь", которая констатировала смерть ребенка.

Накануне в СМИ появилась информация, что девочку забыли на прогулке и спохватились только через несколько часов. Однако куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковских округов Москвы Павел Карпов в беседе с "Интерфаксом" опроверг эту информацию.

"По информации, представленной директором школы №2120 Аллой Шурухиной, ребенок находился на прогулке в группе из 25 детей под постоянным присмотром двух воспитателей. Девочке стало плохо. Незамедлительно была вызвана "скорая помощь", а также оказаны первичные реанимационные действия. К несчастью, девочку не удалось спасти", - рассказал он.