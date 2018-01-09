Обвиняемого в мошенничестве гендиректора СУ-155 перевели под домашний арест

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы во вторник изменил меру пресечения гендиректору строительной компании СУ-155 Александру Мещерякову, обвиняемому в хищении средств дольщиков компании.

"Постановлением суда мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мещерякова изменена на меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 марта", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Также под домашний арест переведен бывший финансовый директору СУ-155 Сергей Мурашко.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, руководство СУ-155 причастно к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых компания не оформляла необходимую документацию.