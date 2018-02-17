Синоптики пообещали похолодание в Москве до минус 26 градусов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Очередное похолодание придет в столичный регион с новым антициклоном со вторника, среднесуточные значения температур будут до 6-8 градусов ниже климатической нормы, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре в субботу.

"Постепенное похолодание начнется во вторник, в ночь на среду подморозит уже до 14-19 градусов, днем - 8-13 градусов мороза. Ночь на четверг, как ожидается, станет самой холодной на следующей неделе и самой морозной нынешней зимой: столбики термометров опустятся до минус 21-26 градусов", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, новая волна морозов отступит к концу следующей недели.

Между тем, в воскресенье, 18 февраля в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности в связи со снегопадами и обледенением.

Так, за последние сутки в Москве выпало 2 мм осадков при месячной норме для февраля 36 мм, до утра понедельника выпадет, по уточненным данным, еще около 5 мм осадков в виде снега.