Систему ПРО Москвы усилят модернизированными противоракетами 53Т6М "Нудоль"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Модернизированные сверхскоростные и сверхманевренные противоракеты 53Т6М "Нудоль" усилят систему противоракетной обороны (ПРО) Москвы до конца 2018 года, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на министерство обороны РФ.

"В нынешнем году система ПРО, прикрывающая Москву, получит важное дополнение. Сверхскоростные и сверхманевренные противоракеты 53Т6М "Нудоль" будут поставлены на опытно-боевое дежурство в Подмосковье до конца текущего года", - говорится в публикации.

По данным издания, новое оборудование предназначено для обеспечения противоракетной и противоспутниковой обороны Москвы, а также всего центрального промышленного района.

Газета напоминает, что ранее в Минобороны РФ сообщили об успешных испытаниях 53Т6М на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Противоракеты 53Т6М "Нудоль" способны перехватывать в ближнем космосе и стратосфере ядерные боеголовки и перспективные гиперзвуковые летательные аппараты. При этом "современные технологии позволяют использовать обычную боевую часть вместо ядерной, что чрезвычайно важно в густонаселенном районе", сообщают "Известия".