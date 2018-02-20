В мире

Американцы назвали своих главных врагов

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Россия в опросе Gallup заняла второе место

Американцы назвали своих главных врагов
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доля жителей США, считающих, что главным врагом США является Северная Корея, возросла до 51%, сообщает во вторник издание The Hill со ссылкой на опрос института исследования общественного мнения Gallup.

Этот показатель вырос более чем в три раза по сравнению с прошлым опросом, проведенным в 2016 году, тогда Северную Корею считали главным врагом США 16% опрошенных.

Такие результаты наблюдаются на фоне обострения отношений между Пхеньяном и Вашингтоном, отмечает издание. Лидеры стран неоднократно обменивались колкими замечаниями. Так, северокорейские СМИ неоднократно называли Трампа "психопатом". Президент США Дональд Трамп называл КНДР "адом, который не заслуживает ни один человек", а лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

Второе место среди главных врагов США, по мнению американцев, занимает Россия, она получила 19% голосов опрошенных (в 2016 году 15%).

В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательство в президентские выборы 2016 года, в данный момент в стране проводится ряд связанных с этими обвинениями расследований.

На третьем месте Китай, который главным врагом США сочли 11% опрошенных, а на четвертом - Иран с 7%.

Еще 2% считают, что главным врагом США являются сами США, столько же опрошенных назвали главным врагом Ирак.

Опрос был проведен в период с 1 по 10 февраля, в нем приняли участие 1044 человека старше 18 лет.

Теги: США, КНДР
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