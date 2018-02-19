Ядерная триада РФ оснащена новым вооружением на 79%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Оснащенность ядерной триады РФ новым вооружением составляет 79%, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"В целом уровень оснащения российской ядерной триады современным вооружением доведён до 79%, что позволяет гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору", - сказал Шаманов в понедельник в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

Он отметил, что продолжается переоснащение Стратегических ядерных сил (СЯС) на новые и модернизированные ракетные комплексы различных видов базирования.

В Ракетных войсках стратегического назначения разрабатываются перспективные ракетные комплексы, в том числе с "тяжёлой" межконтинентальной баллистической ракетой, сказал он. Совершенствуются, по его словам, средства преодоления противоракетной обороны.

Так, в минувшем году три ракетных полка РВСН завершили перевооружение на современные подвижные грунтовые комплексы "Ярс", сказал Шаманов.

"По морским СЯС - продолжается строительство атомных ракетоносцев типа "Борей-А", спущен на воду головной крейсер этой серии "Князь Владимир", ведётся строительство еще четырёх кораблей данного проекта", - сказал он.

"В авиационных СЯС осуществляется модернизация самолетов Ту-160 и Ту-95мс под применение новых крылатых ракет большой дальности, авиапарк пополнился тремя модернизированными самолётами. Ведутся работы по производству новых самолетов Ту-160м и созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации", - сказал он.