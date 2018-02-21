Мосгоризбирком напомнил о недопустимости принуждения сотрудников компаний к голосованию

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов назвал противоправным и недопустимым принуждение сотрудников предприятий к голосованию на предстоящих президентских выборах.

Горбунов направил письмо управляющему директору ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) Денису Башуку, в котором говорится, что в интернете опубликована информация о принуждении сотрудников общества со стороны одного из руководителей предприятия к участию в голосовании на выборах президента 18 марта.

"Руководитель организации должен обеспечить своим подчиненным беспрепятственную возможность реализации права на участие в выборах. Вместе с тем, обращаем ваше внимание на то, что противоправным и недопустимым является требование отчитываться об участии в голосовании, а также применение или угроза применения мер административного воздействия в отношении работников организации, не выполнивших это незаконное требование", - говорит Горбунов в письме Башуку.

Глава Мосгоризбиркома просит привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудника ПАО "МОЭК", требующего личного отчета об участии в голосовании.