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Госдума пригласила на выборы президента России наблюдателей из 74 стран

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Около 250 иностранных наблюдателей по парламентской линии приедут на выборы президента РФ, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, 9 мэров городов и действующих министров", - сказал он.

Между тем, накануне замглавы МИД России Сергей Рябков сказал "Интерфаксу", что американские дипломаты и работники американских загранучреждений в Российской Федерации не будут допущены к наблюдению за предстоящими президентскими выборами.

Президентские выборы намечены на 18 марта.

Их первые выборы

8 фотографий
Ксения Собчак: 2018Павел Грудинин: 2018Борис Титов: 2018Максим Сурайкин: 2018Сергей Бабурин: 2018Владимир Жириновский: 1996 (1991)
Ксения Собчак: 2018
Теги: Госдума, Леонид Слуцкий
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