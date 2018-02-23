Госдума пригласила на выборы президента России наблюдателей из 74 стран

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Около 250 иностранных наблюдателей по парламентской линии приедут на выборы президента РФ, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Госдума приглашает на выборы президента РФ 243 наблюдателя из 74 стран. Из них 23 депутата Европарламента, 107 депутатов и сенаторов национальных парламентов, 9 мэров городов и действующих министров", - сказал он.

Между тем, накануне замглавы МИД России Сергей Рябков сказал "Интерфаксу", что американские дипломаты и работники американских загранучреждений в Российской Федерации не будут допущены к наблюдению за предстоящими президентскими выборами.

Президентские выборы намечены на 18 марта.