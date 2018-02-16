ВС РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд России в пятницу отказал в удовлетворении требования кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.

"В удовлетворении административного иска Собчак Ксении Анатольевны об отмене постановления ЦИК России от 6 февраля 2018 года "О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина" отказать", - огласил решение ВС судья Николай Романенков.

Таким образом, Верховный суд России не усмотрел нарушения законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей Путина в качестве кандидата на выборы президента, а также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на эту должность.

В жалобе указывалось, что Путин не имеет права по Конституции выдвигаться на эту должность, так как он занимал ее уже два срока подряд.

Зампред ЦИК Николай Булаев ранее заявил, что запретов на участие Путина в выборах на данный момент нет. "Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна (Собчак) только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича (Путина) нет", - сказал он "Интерфаксу".