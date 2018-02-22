Суд рассмотрит иски Минкульта к "Пионеру" за показ "Смерти Сталина"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд Дорогомиловского района Москвы в четверг рассмотрит административные иски министерства культуры к кинотеатру "Пионер" в связи с демонстрацией фильма "Смерть Сталина".

"Пионеру" вменяется показ фильма без прокатного удостоверения на фильм (ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ). Штраф за это правонарушение может составить от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее мировой суд уже оштрафовал кинотеатр на 80 тысяч рублей за показ фильма "Диван Сталина". Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы "Пионера", заявил, что это решение будет обжаловано.

Юрист также считает необоснованными претензии Минкультуры относительно демонстрации фильма "Смерть Сталина". Он отметил, что в ходе предстоящих судебных разбирательств намерен в качестве обоснования своей позиции представить заключение Дорогомиловской межрайонной прокуратуры Москвы, проводившей проверку в связи с показом картины.

"1 февраля эта прокуратура вынесла акт, согласно которому никаких нарушений действующего законодательства РФ в действиях кинотеатра "Пионер" не обнаружено", - Тай.

В конце января Минкультуры выдало, но за несколько дней до начала проката отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". В комментарии ведомства по поводу ситуации, в частности, говорилось, что основанием для отзыва удостоверения стал один из пунктов правил его выдачи, по которому такие меры возможны при "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".